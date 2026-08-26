Eski Bakan Denizolgun Ölümü Soruşturmasında Sahtecilik İddiası

Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un 7 Eylül 2016'daki ölümüne ilişkin soruşturmada, 2016 tarihli "beyin kanaması nedeniyle doğal ölüm" raporunda imzası bulunan doktorlar ile otopsi görüntülerinin bulunmadığını bildirmesine rağmen daha sonra görüntüleri gönderen Adli Tıp Kurumu idarecisi hakkında "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı