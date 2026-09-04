Denizolgun'un Doktoru Yalan Tanıklık Suçundan Tutuklama Talebiyle Mahkemede
Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüyle ilgili soruşturmada, doktoru yalan tanıklık suçlamasıyla gözaltına alındı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, doktor ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi ve tutuklanması istendi. Olay, adli süreçteki usulsüzlük iddialarını gündeme getirdi.
Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "yalan tanıklık" suçundan adliyeye sevk edilen Denizolgun'un doktoru 'tutuklama' talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı