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Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun cezaevindeki ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında eski gazeteci Osman Arslan, dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan ile dönemin vardiya amiri Kazım Beyke Silivri Adliyesine getirildi.

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Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun cezaevindeki ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında eski gazeteci Osman Arslan, dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan ile dönemin vardiya amiri Kazım Beyke Silivri Adliyesine getirildi.

Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevindeki ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında eski gazeteci Osman Arslan, dönemin cezaevi müdürü Ömer Vatan ile dönemin vardiya amiri Kazım Beyke Silivri Adliyesine getirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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