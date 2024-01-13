Eski MİT'çi Mehmet Eymür, hayatını kaybetti

Bir süredir solunum yetmezliği nedeniyle hastanede tedavi gören Eski Milli İstihbarat Teşkilatı Kontrterör Dairesi Başkanı Mehmet Eymür, 81 yaşında hayatını kaybetti. Eymür'ün, geçtiğimiz günlerde entübe edildiği ve bilincinin kapalı olduğu bildirilmişti.

MEHMET EYMÜR KİMDİR?

Mehmet Eymür, 1943 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın öncül kurumu olan Milli Güvenlik Teşkilatı'nın kritik isimlerinden Mazhar Eymür'ün oğludur. Mehmet Eymür istihbarat alanındaki kariyeri boyunca çeşitli görevlerde bulundu.

BİRÇOK OPERASYONA KATILDI

9 Mart 1971'deki darbe teşebbüsünden sonra MİT'te Hiram Abas ile birlikte çalışan Eymür, Ziverbey'de 1. Ordu Komutanı Orgeneral Faik Türün'ün emrinde görev aldı. Bu dönemde, 30 Mart 1972'de Kızıldere'de ve 19 Şubat 1972'de İstanbul'da gerçekleşen operasyonlara katıldı.

ASALA'YA KARŞI MÜCADELE ETTİ

Kenan Evren'in talimatıyla ASALA'ya karşı görevlendirilen Eymür, yurtdışında önemli görevlerde bulundu. Türkiye'ye döndükten sonra Mardin MİT Bölge Müdürlüğü'nde görev aldı. Daha sonra, 31 Ocak 1995'te kurulan Terörle Mücadele Şubesi'ne geçiş yaparak bu birimde görev yaptı. Mehmet Eymür, uzun yıllar boyunca ülke güvenliği ve terörle mücadele alanlarında önemli sorumluluklar üstlendi.

"İŞKENCE" ÇIKIŞI TARTIŞMA YARATMIŞTI

Mehmet Eymür, Kasım 2021'de Halk TV yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlarken işkence uyguladığını kabul etmişti. Devletin kullandığı metotların "meşru" olduğunu belirten Eymür, "İşkence bütün dünya tarihinde var açın bakın, işkenceden işkenceye fark var" ifadesini kullanmıştı. Eymür, elektrikli işkence uygulayıp uygulamadığı sorusuna ise "Samimi söyleyeyim mi, yaptım mı yapmadım mı onu bilmiyorum. Gençken ataktım, zaman zaman yanlışlar yapmış olabilirim. Hiçbir zaman elektrik kullanmadım. Klasik falaka" yanıtını vermişti.