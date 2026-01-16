Haberler

Eski futbolcu Ümit Karan hakkında tutuklama talebi

Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması sürüyor. Bu kapsamda gözaltına alınan isimler arasında eski futbolcu Ümit Karan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından şüpheli Karan, 'uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi başkalarına verme' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500

