Ümit Karan adliyeye sevk edildi

İstanbul'da gerçekleştirilen uyuşturucu soruşturması sonucunda eski futbolcu Ümit Karan'ın da arasında bulunduğu şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çeşitli suçlamalarla gözaltına alınmıştı.

Uyuşturucu soruşturması çerçevesinde İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'uyuşturucu ticareti', 'uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak' ve 'bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek' suçlarından aralarında eski futbolcu Ümit Karan'ın da bulunduğu şüpheliler gözaltına alınmıştı. Dün Adli Tıp Kurumu'na getirilen şüphelilerin saç ve kan örnekleri alınmıştı. 14 Ocak'ta gözaltına alınan ve aralarında Ümit Karan'ın da bulunduğu şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
