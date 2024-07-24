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Eski Eşinin Ölmeden Selasını Okuttu, Mahalle Karıştı

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Bursa'da dini nikahlı eşinden ayrılan kadın, camiden kendi selasının okunduğunu duyunca şaşkına döndü. Boşandığı eşinin selasını okutan koca, hatıra olsun diye o anları da cep telefonuyla kayda aldı. Ölmeden selası okutulan Tuğçe Emir, 'İnsan ölmeden selası verilince bir tuhaf oluyormuş' dedi.

Eski eşinin ölmeden selasını okuttu, mahalle karıştı

Bursa'da dini nikahlı eşinden ayrılan kadın, camiden kendi selasının okunduğunu duyunca şaşkına döndü

Boşandığı eşinin selasını okutan koca, hatıra olsun diye o anları da cep telefonuyla kayda aldı

Tuğçe Emir, " İnsan kendisinin öldüğü haberi ve selası verilince nasıl olur?"

BURSA - Bursa'da dini nikahlı eşinden ayrılan kadın, camiden kendi selasının okunduğunu duyunca şaşkına döndü. Boşandığı eşinin selasını okutan koca, hatıra olsun diye o anları da cep telefonuyla kayda aldı. Ölmeden selası okutulan Tuğçe Emir, "İnsan ölmeden selası verilince bir tuhaf oluyormuş" dedi.

Edinilen bilgiye göre, 6 yıl önce tanışan ve kısa sürede evlenen Tuğçe Emir ve Zafer Kufacı çifti 6 yıl önce dini nikah yaparak evlendi. Bir buçuk yıl önce şiddetli geçimsizlik ve eşinin madde kullandığını öne süren Tuğçe Emir, eşini terk ederek çocuğuyla birlikte ailesinin yanına gitti. Sürekli eski eşi Kufacı tarafından ölüm mesajları aldığı iddia eden Tuğçe Emir son olarak dün daha büyük bir şok yaşadı. Oturduğu mahallede bulunan camiden öğlen vakti kendisinin selasını duymasıyla şoke oldu. Hemen korkan ve panik yapan Emir cami görevlilerine ulaştı. Cami görevlileri ise bir süre hoparlörden selanın yanlış olduğunu belirten anonslar yaptı. Boşandığı eşi tarafından selasının verilmesiyle panik yapan Tuğçe Emir, soluğu polis merkezinde aldı. Eski eşinden şikayetçi olan Emir yetkililerden yardım bekliyor.

Verdirttiği selayı gülerek video kaydı almış

Eski eş Zafer Kufacı, sela için cami imamına eski eşi Tuğçe Emirin bilgilerinin yazdığı kağıdı vererek yakın bir noktada bekledi. Okunan öğle namazının ardından eski eşi için verilen selayı cep telefonu ile gülerek kayıt aldı.

"Dün cami hocasının yanına giderek selamı verdiriyor" diyen Tuğçe Emir, "Eski eşim zaten madde bağımlısı bir insan. Daha öncede bana ölüm tehditlerinde bulunuyordu. Bununla ilgili uzaklaştırma kararı da mevcut. Cami hocasına giderek benim adıma sela verdiriyor, beni ölümle tehdit ediyor. Bana ölüm tehditleri mesajları atıyor. Dün cami hocasına gidiyor ve selamı verdiriyor. Sonra da video çekerek paylaşıyor ve insanlara gösteriyor. Korktum tabi ki. İnsan kendisi selasını verince nasıl olur ? Selada, 'cenazesi ikinde de kaldırılacak' denilince acaba bana bir şey mi yapacak o saate kadar diye korktum. Sonra zaten durumu polise bildirerek şikayetçi oldum. 6 yıldır evliydik bir oğlum var. Madde bağımlısı olduğu için ayrıldım bende." şeklinde konuştu.

"Kendi senaryo yazdı ve kendi de figüran olarak oynadı" diyen mahalle sakini Ali İlhan, "Bir akşam önce buradaki imam arkadaşımızın yanına gelmiş. 'Benim bir selam var' bunu verebilir misiniz ? demiş. Verdiği kağıtta yanlış bilgi olunca selayı vermemişler. Tekrardan gelmiş sela verilmesi için. Cami görevlileri de tekrardan gelince güvendi ve selayı verdi. Daha sonra yanlış olduğu anlaşılınca hoparlörden 'yanlış seladır' diye anonslar yapıldı. Öldü denilen kadının eski eşi geliyor. Kendi kendine bir senaryo yazdı, kendi de figüran olarak oynadı." dedi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürerken, şüpheli Zafer Kufacı'nın ifadesine başvurulacağı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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