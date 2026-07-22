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Erzincan eski İl Emniyet Müdürü Kurt'tan Baybaba'ya ziyaret

Erzincan eski İl Emniyet Müdürü Kurt'tan Baybaba'ya ziyaret
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Erzincan eski İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, mevcut İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba'yı makamında ziyaret ederek teşkilat çalışmaları ve güncel konular hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Erzincan eski İl Emniyet Müdürlerinden, Polis Başmüfettişi 1. Sınıf Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Erzincan İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba'yı makamında ziyaret etti.

Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette, emniyet teşkilatının yürüttüğü çalışmalar ile güncel konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Erzincan'da daha önce görev yapan Polis Başmüfettişi Kenan Kurt'a nazik ziyaretinden dolayı teşekkür etti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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