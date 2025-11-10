Eski CHP Milletvekili Baydar'ın İhraç Kararı Mahkeme Tarafından Durduruldu

Eski CHP Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın CHP'den ihracı kararı Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından durduruldu.

Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, eski CHP Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın CHP'den ihracı kararının uygulanmasını durdurdu. Mahkemenin verdiği ara kararına göre, Baydar'ın avukatı tarafından yapılan başvuruda, partiden ihraç kararının müvekkile yazılı olarak bildirilmediği ve savunma hakkının ihlal edildiği öne iddia edildi. Dilekçede ayrıca Baydar'ın savunmaya çağrı belgesinin kendisine tebliğ edilmediği, dolayısıyla anayasal savunma hakkının engellendiği belirtildi.

Mahkeme, dosyadaki belgeleri inceleyerek ihtiyati tedbir talebini kabul ederek, CHP tarafından verilen kesin ihraç kararının uygulanmasının tedbiren durdurulmasına karar verdi. - ANKARA