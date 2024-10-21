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Eski Arnavutluk Cumhurbaşkanı Ilir Meta Gözaltına Alındı

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Arnavutluk'ta eski Cumhurbaşkanı Ilir Meta, yolsuzluk ve kara para aklama soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Olay, Tiran'da gerçekleştirilen bir operasyonla gerçekleşti. Meta'nın destekçileri durumu siyasi bir komplo olarak değerlendirirken, muhalifler yargının adım attığını ifade etti.

Arnavutluk'ta eski Cumhurbaşkanı Ilir Meta, kara para aklama soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Arnavutluk'ta eski Cumhurbaşkanı Ilir Meta, başkent Tiran'da yapılan bir yolsuzluk ve kara para aklama operasyonu kapsamında gözaltına alındı. Sosyal medyada yer alan görüntülerde Kosova'ya gerçekleştirdiği ziyaretten dönen Meta'nın seyir halindeki aracının durdurulduğu ve polis ekibi tarafından indirilerek gözaltına alındığı görüldü. Arnavutluk polisi ve uluslararası iş birliğiyle yürütülen soruşturma kapsamında Meta'nın evine ve ofisine baskın yapıldığı, çeşitli belgelere ve elektronik cihazlara el konulduğu belirtildi.

Meta'nın gözaltına alınması destekçileri tarafından siyasi bir komplo olarak değerlendirirken, muhalif kesim ise yargının sonunda gereken adımı attığını ifade etti. Hükümet yetkilileri ise soruşturmanın bağımsız yargı organlarının bir kararı olduğunu açıkladı.

Yolsuzlukla suçlanıyordu

Ilir Meta hakkında yolsuzluk ve kara para aklama iddiaları ile kişisel mallarını ve gelirlerini saklama iddiaları nedeniyle soruşturma başlatılmıştı. Meta, görev süresi boyunca yurtdışındaki hesaplar üzerinden yasa dışı para transferleri yapmakla ve siyasi nüfuzunu kullanarak haksız kazanç elde etmekle suçlanmıştı.

Arnavutluk siyasetinin önde gelen isimlerinden biri olan 55 yaşındaki Ilir Meta, 2017-2022 yılları arasında Arnavutluk Cumhurbaşkanı olarak görev yapmıştı. Aynı zamanda, Arnavutluk'un büyük partilerinden biri olan Özgürlük Partisi'nin lideri olan Meta, 1999-2002 yılları arasında ise Başbakanlık yapmış ve Arnavutluk Meclis Başkanı olarak da görev almıştı. Siyasi kariyeri boyunca birçok kez yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarıyla karşı karşıya kalan Meta ve destekçileri hakkındaki suçlamaları reddetmişti. - TİRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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