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Nasuh Mahruki için 3 yıla kadar hapis talebi

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Sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklanan Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki'ye yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede, Mahruki'nin 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Eski Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Başkanı Nasuh Mahruki, sosyal medyada kullandığı ifadeler gerekçesiyle 20 Kasım tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Mahruki'ye yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Mahruki'nin sosyal medya paylaşımlarında kullandığı ifadelerle halk arasında endişe, korku veya paniğe sebep olma amacıyla hareket ettiği ve paylaşımların içerikleri ve görüntülenme sayıları dikkate alındığında eylemin kamu barışını bozmaya elverişli olduğu anlatıldı.

İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

Hazırlanan iddianamede ayrıca, Mahruki'nin üzerine atılı 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve devletin yargı organlarını alenen aşağılama' suçundan dosyasının ayrılarak ayrı bir soruşturma yürütüldüğü de belirtildi. İddianamede şüpheli Nasuh Mahruki'nin 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

NE OLMUŞTU?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener'in elektronik oylama konusundaki açıklamalarını sosyal medya paylaşımıyla eleştiren Mahruki, 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Nasuh Mahruki için 3 yıla kadar hapis talebi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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