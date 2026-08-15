Ereğli'de İnşaatta Eylem: 45 Dakikada İkna Edildi

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde eşiyle tartıştığı öğrenilen bir kişi, yapımı devam eden bir inşaata çıktı. Yaklaşık 45 dakika süren ikna çalışmalarının ardından binadan indirilen şahıs hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, A.A. isimli şahıs, çocuğunu göremediği iddiasıyla eşiyle yaşadığı tartışmanın ardından yapımı devam eden inşaata çıktı. Eşiyle görüşmek istediğini söyleyen A.A., çevrede toplanan vatandaşlara seslenerek eşinin olay yerine gelmesini istedi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. A.A.'nın arkadaşları ile polis ekipleri yaklaşık 45 dakika boyunca ikna çalışması yürüttü. Çalışmaların ardından bulunduğu yerden güvenli şekilde indirilen A.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından doktor kontrolü için ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı