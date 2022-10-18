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Eşiyle boşanma davası devam eden şahıs sokakta kendini vurdu

3. Sayfa Haberleri

Eşiyle boşanma davası devam eden şahıs sokakta kendini vurduSAMSUN Samsun'da 2 yıldır eşinden ayrı olan ve boşanma davaları devam eden 2 çocuk babası şahıs, eşinin torununa baktığı kızının evinin önünde tabancayla kafasından kendini vurması sonucu ağır yaralandı.

Eşiyle boşanma davası devam eden şahıs sokakta kendini vurdu

SAMSUN Samsun'da 2 yıldır eşinden ayrı olan ve boşanma davaları devam eden 2 çocuk babası şahıs, eşinin torununa baktığı kızının evinin önünde tabancayla kafasından kendini vurması sonucu ağır yaralandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesinin Esenevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 yıldır eşi ile ayrı yaşadığı öğrenilen 2 çocuk babası Mustafa T.(55), kızının evinin önüne giderek burada kaldırımda tabancayı kafasına dayayıp intihara teşebbüs etti. Eşi Kadriye T.'nin kızının evinde toruna baktığı öğrenilen Mustafa T.'nin silahı kafasına dayayıp intihara kalkıştığını görenler durumu 112'ye haber verdi. Olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Polisin ikna çabaları karşısında tabancasını ateşleyen Mustafa T. kendini kafasından vurarak ağır yaraladı. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Mustafa T. tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Samsun 3. Sayfa Haberler

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