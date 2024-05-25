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Eşinin kuzeni tarafından öldürülen Kader'in vücudunda 39 bıçak yarası tespit edildi

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Samsun'da eşinin kuzeni tarafından, kolundaki bilezikleri almak için öldürülen Kader Yıldırım'ın vücudunda 39 bıçak yarası tespit edildi.

Samsun'un Atakum ilçesinde eşinin kuzeni Mehmet I. (32) tarafından öldürülen 2 çocuk annesi Kader Yıldırım'a yapılan ilk otopsiden kan donduran bir sonuç çıktı.

Olay, dün Atakum ilçesi Balaç Mahallesi 1040'ıncı sokaktaki sitenin 13'üncü katında meydana geldi. Telefonla eşi Kader Yıldırım'a ulaşamayan Fatih Yıldırım (41), eve gitti. Komşusundan tornavida alıp yangın merdivenlerindeki kapıyı açan Yıldırım, 2 çocuk annesi eşini birçok yerinden bıçaklanmış halde kanlar içerisinde buldu. Fatih Yıldırım'ın ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptığı kontrolde Kader Yıldırım'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yıldırım'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna, eşi Fatih Yıldırım ise ifadesi için emniyete götürüldü. Yıldırım'ın ilk ifadesinde, eşinin kolundaki bileziklerin çalındığını söyledi.

300 BİN LİRA BORCU VARMIŞ

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, cinayeti aynı binanın 3'üncü katında oturan ve Fatih Yıldırım'ın halasının oğlu olan Mehmet I.'nın işlediğini tespit edip, düzenlenen operasyonla şahsı gözaltına aldı. Bilezikleri de ele geçirdi. Mehmet I. ifadesinde, başka birine 300 bin lira borcu olduğunu, bilezikleri kolundan alıp borcu ödemek için cinayeti işlediğini itiraf etti.

Eşinin kuzeni tarafından öldürülen Kader'in vücudunda 39 bıçak yarası tespit edildi

DEFALARCA YARALAMIŞ

Kader Yıldırım'ın yapılan ilk otopside, vücudunda 39 bıçak yarası tespit edilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Atakum Samsun Çocuk Hukuk 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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