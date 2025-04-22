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Eşinin Akrabasına Saldırı: Sokak Ortasında Tabancayla Yaralandı

Eşinin Akrabasına Saldırı: Sokak Ortasında Tabancayla Yaralandı
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Kırıkkale'de, eşinin telefonuna mesaj atan akrabasını sokak ortasında vuran E.Y. ve beraberindeki üç kişi gözaltına alındı. Olay sonrasında H.M.E. hastaneye kaldırıldı.

Eşinin telefonuna mesaj atan akrabasını sokak ortasında vurdu: 5 gözaltı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de bir kişi, eşinin telefonuna mesaj atan akrabasını sokak ortasında tabancayla yaraladı. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Yeni Mahalle 241. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, E.Y. isimli şahıs, eşinin telefonuna mesaj atan H.M.E. ile sokakta karşılaştı. Aralarında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. E.Y., yanında bulunan arkadaşları H.D. ve M.S.G. ile birlikte H.M.E.'yi darp etti. Tartışma sırasında E.Y., akrabası olan H.M.E.'yi tabancayla ateş ederek omzundan yaraladı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan H.M.E., hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayati tehlikesi bulunmayan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili 5 şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN AY - 3.Sayfa
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