Firari adam, eşini ve 2 çocuğunu rehin aldı! Polis apartman boşluğunda yakaladı

İzmir'de eşi ve 2 çocuğunu rehin alıp 3 saat bıçakla direnen firari hükümlü şahıs polisin müdahalesi sonucunda apartman boşluğunda yakalandı. Bir anlık dalgınlıktan yararlanan polis ekiplerinin şahsı yakaladığı anlar anbean kaydedildi.

ÖZEL HAREKAT DA DEVREYE GİRDİ

Hakkında 14 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Yılmaz Dai'nin (43) evine gelip 2 çocuğu ile eşini rehin aldığı ihbarı yapıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Özel Harekat polisleri de bölgeye konuşlanırken, polislerin adrese geldiğini fark eden Yılmaz D. apartman boşluğuna çıktı. Rehin alındığı için büyük korku yaşayan eşi ile 2 çocuğu kontrollü şekilde evden tahliye edildi.

3 SAAT DİRENDİ

Polis ekiplerinin ikna çabalarına rağmen teslim olmayan Yılmaz Dai, 3 saatlik bekleyişin ardından apartman boşluğunda durmaya devam etti. İl Emniyet Müdürü Celal Sel'in talimatıyla operasyon düğmesine basan ekipler, Yılmaz Dai'nin bir anlık dalgınlığından faydalanarak şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Dai'nin kasten yaralama ve memura görevi yaptırmamaktan çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.