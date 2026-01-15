Haberler

Cinayetten hapis cezasıyla aranan şahsı polis yakaladı

Cinayetten hapis cezasıyla aranan şahsı polis yakaladı
Güncelleme:
Afyonkarahisar'da eşini kasten öldürdüğü için 25 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan M.Y. polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

Afyonkarahisar'da eşini kasten öldüren ve 25 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasıyla aranan bir şahıs polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde M.Y., isimli şahsın eşini kasten öldürme suçundan 25 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasıyla arandığını tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi kent merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
