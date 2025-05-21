Eşini Darp Eden Koca Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı

Eşini Darp Eden Koca Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı
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Samsun'da evinde eşini darp eden A.Ö., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Eşi S.Ö., hastaneye kaldırıldı ve A.Ö. gözaltına alındı.

Eşini darp sonucu hastanelik eden şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

SAMSUN - Samsun'da evlerinde eşini darp ederek hastanelik ettiği iddia edilen koca çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ö. adlı koca tartıştığı eşi S.Ö.'yü darp ederek yaraladı. Hastaneye başvuran kadın tedavi altına alınırken, A.Ö. ise Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen A.Ö. savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY - 3.Sayfa
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