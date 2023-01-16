Eşini 6 yerinden bıçaklayıp teslim oldu 3. Sayfa Haberleri Bursa'nın Mudanya ilçesinde eşi Yüce Can Yılmaz'la tartışma yaşayan Kenan Yılmaz, eşini 6 yerinden bıçaklayıp polise teslim oldu. Olay, öğleden sonra Mudanya ilçesi Şükrüçavuş Mahallesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kenan yılmaz (42), 39 yaşındaki eşi Yüce Can Yılmaz ile sözlü tartışma yaşadı. Çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Saldırgan, eline geçirdiği bıçakla eşini 6 yerinden yaralayıp durumu emniyete bildirdi. YARALI KADININ DURUMU AĞIR İhbar üzerine olay yerine hemen sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerince zanlı gözaltına alınırken, sağlık görevlileri ise Yüce Can Yılmaz'ı hemen Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Öte yandan, hastaneye kaldırılan kadının durumu ağır olduğu öğrenildi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Mudanya Bursa 3. Sayfa Haberler

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