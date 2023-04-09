Eşine kızdı, kendini ve dükkanını yakmaya çalıştı Burdur'da tartıştığı eşine kızan şahıs üzerine ve iş yerine ispirto dökerek yakmaya çalıştı.

Eşine kızdı, kendini ve dükkanını yakmaya çalıştı

BURDUR - Burdur'da tartıştığı eşine kızan şahıs üzerine ve iş yerine ispirto dökerek yakmaya çalıştı.

Olay, saat 16.30 sıralarında Pazar Mahallesi Eczane Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; eşine kızdığı için sinirlenen M.Ç. arkadaşını arayarak kendini yakacağını söyleyip iş yerine çağırdı. Daha sonra üzerine ve kendine ait baharat dükkanına ispirto döken M.Ç kendini ateşe verdi. Olayı gören çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

M.Ç.' nin yandığını gören komşu esnafın ıslak bezlerle alevleri söndürmeye çalıştığı esnada olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile alevler söndürüldü. Kendini yakamaya çalışan M.Ç.'nin sırtında yanıklar oluşurken sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı M.Ç. Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.