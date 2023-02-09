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Eşi ve 3 çocuğunu kaybeden müdür enkazdan sağ çıkartıldı

3. Sayfa Haberleri

Eşi ve 3 çocuğunu kaybeden müdür enkazdan sağ çıkartıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yıkılan 4 katlı apartmanın enkazından Park ve Bahçeler Müdürü Faruk Çeçen sağ çıkarılırken, eşi ve 3 çocuğu ise hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yıkılan 4 katlı apartmanın enkazından Park ve Bahçeler Müdürü Faruk Çeçen sağ çıkarılırken, eşi ve 3 çocuğu ise hayatını kaybetti.

Merkez üsleri Kahramanmaraş'ın Elbistan ile Pazarcık ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen depremlerin büyük hasara yol açtığı Hatay'a bağlı Kırıkhan ilçesinde arama kurtarma çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. İlçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde yıkılan 4 katkı bir apartmanın enkazında yürütülen çalışmalarda 44 yaşındaki Kırıkhan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Faruk Çeçen sağ olarak kurtarıldı.

Depremde yıkılan binada eşi ve 3 çocuğunu kaybeden Faruk Çeçen, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - HATAY

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş Elbistan Kırıkhan Hatay 3. Sayfa Haberler

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