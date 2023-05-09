Eşi ile tartışan genç kadın kendini balkondan attı

İstiklal Mahallesi'nde eşiyle tartışan ve kendini balkondan atan bir kadın hayatını kaybetti.

İstiklal Mahallesi'nde eşiyle tartışan ve kendini balkondan atan bir kadın hayatını kaybetti. Yaşanan o anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Pazar günü Esenyurt İstiklal Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, eşiyle arasında tartışma çıkan 21 yaşındaki Çağla G. isimli genç kadın, tartışmanın ardından balkondan aşağı atladı. Bir süre sonra çevredeki vatandaşlar, yerde yatan kadını fark ederek polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri kadının eşini gözaltına alırken, genç kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kadının hayatını kaybettiği öğrenilirken, yaşanan o anlar çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"Bir kızın yerde yattığını gördüm"

Yaşanan olay hakkında konuşan mahalle sakini Nahit Kaptan, "Gece saatlerinde evde oturduğumuz sırada polis ve ambulans sesi duyduk. Hemen aşağı indim ve bir kızın yerde yattığını gördüm. Yetkililer bizi yaklaştırmadı ama ben 4-5 metre uzaktan yerde yattığını gördüm. Daha sonrasında ambulans aldı götürdü. Ölü müydü, sağ mıydı bilemiyorum" dedi. - İSTANBUL