Esenyurt'ta yol verme kavgası: Otomobilden inip sürücüye saldırdı

Esenyurt trafikte yol vermeme kavgası saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tek şeritli yoldan geçen sürücü ile karşı yönden gelerek geçmek isteyen başka bir sürücü arasında tartışma çıktı. Otomobilin arka koltuğunda oturan bir kişi inerek diğer aracın sürücüye saldırdı. Trafikteki korku dolu anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı