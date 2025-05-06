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Esenyurt'ta Yol Verme Kavgası Mahalleyi Savaş Alanına Çevirdi

Esenyurt'ta Yol Verme Kavgası Mahalleyi Savaş Alanına Çevirdi
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Esenyurt'ta yol verme tartışması nedeniyle çıkan kavgada sopalar havada uçuştu, pompalı tüfekle ateş açıldı. Olay mahallede kaos yarattı, polis müdahale etti.

Esenyurt'ta yol verme kavgası mahalleyi savaş alanına çevirdi...O anlar kamerada

İSTANBUL - Esenyurt'ta yol verme tartışması nedeniyle başlayan kavgada mahalle bir anda karıştı. Sopaların havada uçuştuğu kavgada pompalı tüfekle ateş edildi. O anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay Pınar Mahallesi'nde yaşandı. Yol verme nedeniyle başlayan tartışma bir anda büyüdü. Tarafların yakınlarının da olaya müdahil olmasıyla mahalle savaş alanına döndü. Taraflar sopalarla birbirine saldırırken, bu sırada pompalı tüfekle ateş edildi. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis edildi. Kavgada hafif yaralananlara sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. Polis olaya karışan şahısları gözaltına aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDAL CAN İÇELLİ - 3.Sayfa
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