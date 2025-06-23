Esenyurt'ta Yaya ile Sürücü Arasında Taşlı Kavga

Esenyurt'ta Yaya ile Sürücü Arasında Taşlı Kavga
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Esenyurt'ta yolun karşısına geçmek isteyen bir kişi, kendisine yol vermeyen sürücüyle tartıştıktan sonra araca taşla saldırdı. O anlar, sürücü tarafından kaydedildi.

Esenyurt'ta bir şahıs, yolun karşısına geçmek istediği sırada kendisine yol vermediğini iddia ettiği sürücüyle önce tartıştı ardından aracı taş yağmuruna tuttu. Sürücü ise o anları cep telefonuyla kaydetti.

Olay, 19 Haziran Perşembe günü Esenyurt Yunus Emre Mahallesi 380'inci Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, yolun karşısına geçmek isteyen bir yaya, kendisine yol vermeyen sürücüye sinirlenince küfür etti. Küfrü duyan sürücü kendisine tepki gösterince daha da sinirlenen şahıs, bu defa aracı taş yağmuruna tuttu. Sürücü ise yaşanan o anları saniye saniye kaydetti. Görüntülerde, şahsın yerden taş alarak araca attığı ve sürücüyle küfürleştiği sırada koşarken sürücünün gaza basmasıyla yere düştüğü anlar yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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