Haberler

Esenyurt'ta trafikte saldırgan davranan sürücü 180 bin TL ceza aldı ve tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Esenyurt'ta trafikte tartışma sırasında aracından inerek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 180 bin TL idari para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyeti 60 gün geri alınırken aracı da 60 gün trafikten men edildi; sürücü adli makamlarca tutuklandı.

Esenyurt'ta trafikte yaşanan tartışma sırasında aracından inerek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 180 bin TL idari para cezası uygulandı. Ehliyeti 60 gün süreyle geri alınan ve aracı trafikten men edilen sürücü, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen sanal devriye çalışmaları kapsamında, 7 Ekim tarihinde Esenyurt ilçesi Doğan Araslı Bulvarı'nda trafikte yaşanan tartışmaya ilişkin sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler incelendi.

Yapılan çalışmalar sonucunda, trafikte saldırgan davranışlarda bulunarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen sürücü, 8 Ekim tarihinde aracıyla birlikte yakalandı.

Sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında 180 bin TL idari para cezası uygulandı. Sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alınırken, araç da 60 gün süreyle trafikten men edildi.

TCK'nın 179/2. 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma' suçu kapsamında hakkında işlem yapılan sürücü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
20 yıllık kayıp dosyasında korkunç gerçek yapılan kazıyla ortaya çıktı! 2 oğlu tutuklandı

Korkunç gerçek 20 yıl sonra ortaya çıktı! İki oğlu tutuklandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ajda Pekkan, Tuzlu Kahve’ye konuk oldu! Kovboy kıyafetiyle halay çekti

Süperstar kovboy kıyafetini giydi, halayın başına geçti!
187 milyarlık fon vurgununda hesap zamanı! Ünlü isim de listede

Kapılar tek tek çalınmaya başladı! Listede ünlü bir isim de var
Dilber Ay’ın eşinden kızına yanıt: Yalanları yüzünden eşim evi terk etti

Dilber Ay’ın eşinden kızına yanıt: Yalanları yüzünden eşim evi terk etti
Kelly Clarkson mağazanın adını vererek anlattı: Param yetmezmiş gibi baktılar

Dünyaca ünlü şarkıcıya mağazada parasız muamelesi! Tepkisi sert oldu
Manisa'da katliam gibi kaza! Olay yerinden ilk görüntüler

Katliam gibi kazadan ilk görüntüler
Tarihsiz istifa dilekçesi mahkemeden döndü! İmzalı olsa da işine iade edildi

Patronuna açtığı davayı dilekçedeki tek bir eksikle kazandı
Tokat'ta neler oluyor? 1400 kişi hastanelere akın etti

Süper Vali'nin oğlu çaresiz! Kentte 1400 kişi hastanelere akın etti