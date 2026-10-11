Esenyurt'ta trafikte saldırgan davranan sürücü 180 bin TL ceza aldı ve tutuklandı

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Esenyurt'ta trafikte yaşanan tartışma sırasında aracından inerek trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 180 bin TL idari para cezası uygulandı. Ehliyeti 60 gün süreyle geri alınan ve aracı trafikten men edilen sürücü, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen sanal devriye çalışmaları kapsamında, 7 Ekim tarihinde Esenyurt ilçesi Doğan Araslı Bulvarı'nda trafikte yaşanan tartışmaya ilişkin sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler incelendi.

Yapılan çalışmalar sonucunda, trafikte saldırgan davranışlarda bulunarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen sürücü, 8 Ekim tarihinde aracıyla birlikte yakalandı.

Sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında 180 bin TL idari para cezası uygulandı. Sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alınırken, araç da 60 gün süreyle trafikten men edildi.

TCK'nın 179/2. 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma' suçu kapsamında hakkında işlem yapılan sürücü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı