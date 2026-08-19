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Esenyurt'ta Trafikte Saldırıya 182 Bin TL Ceza

Esenyurt'ta Trafikte Saldırıya 182 Bin TL Ceza
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Esenyurt'ta trafikte bir aracı takip edip sürücüye saldıran şahıs, Sanal Devriye çalışmaları sonucu tespit edildi. Sürücüye toplam 182 bin 492 TL para cezası kesilirken, sürücü ve yolcusu hakkında adli işlem başlatıldı.

Esenyurt'ta trafikte aracından inerek başka bir sürücüye saldıran şahsa toplam 182 bin 492 TL para cezası kesildi.

Esenyurt'ta başka bir aracı takip ederek araçtan inen İ.K İ.K Y.K isimli sürücü ve yolcular Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Devriye çalışmaları sonucu tespit edildi. Sürücüye, trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek, taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığı yerlerde duraklamak, yayaların trafiği tehlikeye düşürecek şekilde davranışlarda bulunmaları maddesinden toplam 182 bin .492 TL para cezası kesildi. Ayrıca araç sürücü ve yolcusu İ.K ve İ.K. hakkında adli işlemlerin yapılabilmesi için Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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