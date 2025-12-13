Esenyurt'ta trafikte tartıştığı yaşlı vatandaşı darbeden şüpheli yakalandı

Esenyurt'ta trafikte yaşlı bir vatandaşla tartışan ve onu darbeden şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nce 12 Aralık günü Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerinde, bir sürücünün trafik akışını engellediği ve başka bir araç sürücüsüyle kavga ederek trafik akışını tehlikeye düşürdüğü belirlendi. Plaka bilgileri ile kimlik bilgisine ulaşılan B.G. (24) polis ekipleri tarafından yakalandı. B.G. hakkında 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 'duraklamanın yasak olduğu yerlerde duraklamak' ve 'taşıt yolu üzerinde yayaların trafiği tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunması' maddelerinden cezai işlem uygulandı. Öte yandan, şüpheli B.G. hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma', 'kasten yaralama' ve 'mala zarar verme' suçlarından adli işlem de başlatıldığı ve emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - İSTANBUL