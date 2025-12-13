Haberler

Esenyurt'ta trafikte tartıştığı yaşlı vatandaşı darbeden şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Esenyurt'ta, bir sürücünün trafik akışını engelleyerek yaşlı bir vatandaşla tartıştığı ve onu darbettiği bildirildi. Polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli B.G. hakkında çeşitli suçlamalarla adli işlem başlatıldı.

Esenyurt'ta trafikte yaşlı bir vatandaşla tartışan ve onu darbeden şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nce 12 Aralık günü Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerinde, bir sürücünün trafik akışını engellediği ve başka bir araç sürücüsüyle kavga ederek trafik akışını tehlikeye düşürdüğü belirlendi. Plaka bilgileri ile kimlik bilgisine ulaşılan B.G. (24) polis ekipleri tarafından yakalandı. B.G. hakkında 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 'duraklamanın yasak olduğu yerlerde duraklamak' ve 'taşıt yolu üzerinde yayaların trafiği tehlikeye düşürecek davranışlarda bulunması' maddelerinden cezai işlem uygulandı. Öte yandan, şüpheli B.G. hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma', 'kasten yaralama' ve 'mala zarar verme' suçlarından adli işlem de başlatıldığı ve emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
TBMM'deki taciz iddiasında 3 tutuklama daha

TBMM'deki mide bulandıran skandalda çok sayıda tutuklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Annesi Güllü'yü öldürmekten tutuklanan Tuğyan'ın ifadesi ortaya çıktı

İşte Tuğyan'ın ifadesi! İtirafı ve ölüm mesajlarını böyle savundu
Evrim Akın'ı hedef tahtasına oturtan Asena Keskinci'nin +18 sahneleri olay oldu

Evrim Akın'ı hedef tahtasına oturtan ismin +18 sahneleri olay oldu
Bahis skandalıyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ses getirecek yorum: Hayretler içerisindeyim

Türkiye'nin konuştuğu skandalla ilgili Erdoğan'dan ses getirecek yorum
Karadenizli biriyle evlendiği için yapılan yorumlara isyan etti

Evlendiği kişinin etnik kökeniyle ilgili yorumlara isyan etti
Annesi Güllü'yü öldürmekten tutuklanan Tuğyan'ın ifadesi ortaya çıktı

İşte Tuğyan'ın ifadesi! İtirafı ve ölüm mesajlarını böyle savundu
Hull City üst üste ikinci kez kazandı

Acun'u sevinçten havalara uçuran olay
Hastaneden kanser tedavisi gören belediye başkanına ilişkin açıklama: 'Hayati tehlikesi sürüyor'

Kanser tedavisi gören belediye başkanından haber var
Üst üste 3 maçta sahaya çıkmadılar! Yeni Malatyaspor'un küme düşmesi kesinleşti

Üst üste 3 maçta sahaya çıkmadılar! Efsane kulüp küme düştü
Kapalı kapılar arkasında gizli toplantı: Netanyahu, Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor

Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor
İşverenler şoke olacak! Özel'in AK Parti'nin kalesinde asgari ücret için önerdiği rakama bakın

AK Parti'nin kalesinde asgari ücret için önerdiği rakama bakın
Galatasaray, Antalyaspor'u rahat geçti

Durdurulamıyorlar! Galatasaray şov yaptı
Fenerbahçe'de deprem! İki isim 'Biz gidiyoruz' dedi

Fenerbahçe'de deprem! İki isim "Biz gidiyoruz" dedi
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini öldürmekten tutuklandı

İtiraf gelmişti! Güllü'nün ölümünde kızıyla ilgili karar verildi
title