Taksici ücret yüzünden tartıştığı yolcuyu arkadaşıyla arasına aldı, tekme tokat dövdü - Haberler

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Taksici ücret yüzünden tartıştığı yolcuyu arkadaşıyla arasına aldı, tekme tokat dövdü

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İstanbul Esenyurt'ta bir taksi şoförü ve arkadaşı, aralarında ücret yüzünden tartışma çıkan yolcuyu sokak ortasında tekme tokat dövdü. Yolcunun çığlık çığlığa kaçışıyla başlayan olay, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenyurt Örnek Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde, yabancı uyruklu bir kişi bindiği taksinin şoförü ile ücret konusunda tartışmaya başladı.

ÇIĞLIK ATARAK KAÇMAYA BAŞLADI

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Takside inen yolcu, çığlık atarak kaçmaya başladı. Bu sırada taksi şoförüyle arkadaşı, kaçan yolcuyu kovalamaya başlayıp sokak ortasında yakaladıkları yolcuyu tekme tokat dövdü.

Çevredekilerin araya girmesiyle kavga son buldu. O anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Taksici ücret yüzünden tartıştığı yolcuyu arkadaşıyla arasına aldı, tekme tokat dövdü

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

Esenyurt 3. Sayfa Haberler

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Yorumlar (3)

Halit:

iyice mafyalaştılar buna dur değin

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mahalle sakini:

Simit bile satamaması lazım bu teröristin bundan sonra.

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HARUN:

taksiciler ya iyi denetlenmeli ya altarnatifleri (uber vb.) olmalı bu kadar pervasız davranamazlar.

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