Taksici ücret yüzünden tartıştığı yolcuyu arkadaşıyla arasına aldı, tekme tokat dövdü İstanbul Esenyurt'ta bir taksi şoförü ve arkadaşı, aralarında ücret yüzünden tartışma çıkan yolcuyu sokak ortasında tekme tokat dövdü. Yolcunun çığlık çığlığa kaçışıyla başlayan olay, cep telefonu kamerasına yansıdı. Esenyurt Örnek Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde, yabancı uyruklu bir kişi bindiği taksinin şoförü ile ücret konusunda tartışmaya başladı. ÇIĞLIK ATARAK KAÇMAYA BAŞLADI Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Takside inen yolcu, çığlık atarak kaçmaya başladı. Bu sırada taksi şoförüyle arkadaşı, kaçan yolcuyu kovalamaya başlayıp sokak ortasında yakaladıkları yolcuyu tekme tokat dövdü. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga son buldu. O anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa Esenyurt 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Taksici ücret yüzünden tartıştığı yolcuyu arkadaşıyla arasına aldı, tekme tokat dövdü - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.