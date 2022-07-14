Taksici ücret yüzünden tartıştığı yolcuyu arkadaşıyla arasına aldı, tekme tokat dövdü
Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İstanbul Esenyurt'ta bir taksi şoförü ve arkadaşı, aralarında ücret yüzünden tartışma çıkan yolcuyu sokak ortasında tekme tokat dövdü. Yolcunun çığlık çığlığa kaçışıyla başlayan olay, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Esenyurt Örnek Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde, yabancı uyruklu bir kişi bindiği taksinin şoförü ile ücret konusunda tartışmaya başladı.
ÇIĞLIK ATARAK KAÇMAYA BAŞLADI
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Takside inen yolcu, çığlık atarak kaçmaya başladı. Bu sırada taksi şoförüyle arkadaşı, kaçan yolcuyu kovalamaya başlayıp sokak ortasında yakaladıkları yolcuyu tekme tokat dövdü.
Çevredekilerin araya girmesiyle kavga son buldu. O anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa