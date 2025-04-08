Esenyurt'ta sokak ortasında kurşun yağdıran zanlının kaçışı kamerada

İSTANBUL - Esenyurt'ta sokak ortasında kurşun yağdıran zanlını kaçış anı kameraya yansıdı.

Olay, dün 16.00 sıralarında Esenyurt Zafer Mahallesi'nde yaşanmış, Berkay Y. isimli şahıs yolda yürüdüğü esnada silahlı saldırıya uğramıştı. Olayda yaralanan Berkay Y. hastaneye kaldırılırken, zanlının kaçış anı güvenlik kamera görüntüsüne yansıdı. Görüntülerde koşarak olay yerine gelen zanlı, belindeki silahı çıkartarak ateş ediyor. Olaya şahit olan vatandaşlar büyük panik yaşıyor. Zanlı aynı şekilde koşarak olay yerinden uzaklaşıyor.