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Esenyurt'ta Sokak Ortasında Kurşun Yağdıran Zanlının Kaçışı Kamerada

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İstanbul'un Esenyurt ilçesinde sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan Berkay Y., hastaneye kaldırıldı. Zanlının olay yerinden kaçışı güvenlik kameralarına yansıdı.

Esenyurt'ta sokak ortasında kurşun yağdıran zanlının kaçışı kamerada

İSTANBUL - Esenyurt'ta sokak ortasında kurşun yağdıran zanlını kaçış anı kameraya yansıdı.

Olay, dün 16.00 sıralarında Esenyurt Zafer Mahallesi'nde yaşanmış, Berkay Y. isimli şahıs yolda yürüdüğü esnada silahlı saldırıya uğramıştı. Olayda yaralanan Berkay Y. hastaneye kaldırılırken, zanlının kaçış anı güvenlik kamera görüntüsüne yansıdı. Görüntülerde koşarak olay yerine gelen zanlı, belindeki silahı çıkartarak ateş ediyor. Olaya şahit olan vatandaşlar büyük panik yaşıyor. Zanlı aynı şekilde koşarak olay yerinden uzaklaşıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDAL CAN İÇELLİ - 3.Sayfa
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