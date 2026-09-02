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Esenyurt'ta otopark yangını: 42 kişi dumandan etkilendi

Esenyurt'ta otopark yangını: 42 kişi dumandan etkilendi
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İstanbul Esenyurt'ta bir sitenin otoparkında çıkan yangında yoğun duman binayı sardı. Mahsur kalan 42 kişi itfaiye tarafından tahliye edildi, 27 kişi hastaneye kaldırıldı. Baba ve oğlun camda beklediği anlar kameraya yansıdı.

İstanbul Esenyurt'ta bir sitenin otoparkında başlayan yangın nedeniyle oluşan yoğun duman tüm binayı sardı. Binada mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, 42 kişi dumandan etkilendi. Baba ve oğlunun, camın önüne çıkarak kurtarılmayı beklediği anlar kameraya yansıdı.

Yangın, Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan bir sitenin otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, otoparkta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otoparktaki bir araçtan yükselen dumanlar binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye ekipleri, yoğun duman nedeniyle apartmanda mahsur kalan 42 kişiyi tahliye etti. Dumandan etkilenen 42 kişiden 27'si ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı.

Cama çıkıp kurtarılmayı beklediler

Öte yandan, baba ve oğlun yangından kurtulmak için camın önüne çıktığı ve metrelerce yükseklikte kurtarılmayı beklediği anlar kameraya yansıdı. Yüreklerin ağza geldiği anlar vatandaşların kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Yangında otoparktaki iki araçta tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgil inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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