Haberler

Yangında can pazarı yaşandı, insanlar balkondan aşağı sarkarak kurtuldu

Yangında can pazarı yaşandı, insanlar balkondan aşağı sarkarak kurtuldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir sitede çıkan yangında daireler dumanla kaplandı. Bazı sakinler balkon ve camlardan sarkarak temiz hava almaya çalıştı. Yangın itfaiye tarafından söndürüldü, dumandan etkilenenlere sağlık ekipleri müdahale etti.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir sitede çıkan yangında can pazarı yaşandı. Dumanların kapladığı dairelerin balkon ve camlarından sarkan vatandaşlar, izleyenlere korku dolu anlar yaşattı. Yaşananlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, sabah saatlerinde Esenyurt ilçesi Talatpaşa Mahallesi'nde bulunan bir sitede yaşandı. Site içindeki bir blokta bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek tüm apartmanı dumanla kapladı. Ses ve duman nedeniyle uykularından uyanan vatandaşlar binayı tahliye ederken, bazı bina sakinleri ise evlerinde mahsur kaldı. Dairelere dolan duman nedeniyle korku dolu anlar yaşanırken, vatandaşlar zehirlenmemek için balkon ve camlardan sarkarak temiz hava almaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken, dumandan etkilenen vatandaşlara sağlık ekipleri müdahale etti. Onlarca bina sakininin can pazarını aratmayan o anları ise kameraya yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
MHP lideri Bahçeli: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönmeli

Bahçeli'den çok konuşulacak Öcalan ve Demirtaş çağrısı
Ocak ayı enflasyon yüzde 4,84 oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları netleşti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sosyal medyadan kandırdıkları genç kıza tecavüz ettiler

Şehir ayakta! Sosyal medyadan kandırıp tecavüz ettiler
Sosyal medyada tartışma yaratan fotoğraf: Gerçek çok başka çıktı

Tartışma yaratan fotoğraf: Gerçek çok başka çıktı
Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha

Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha
Adaya çocuklarıyla birlikte gitmiş! Epstein rezaleti sonrası üst düzey bir istifa daha

Vay mültecilerin haline! Rezalet ifşa olunca görevinden istifa etti
Sosyal medyadan kandırdıkları genç kıza tecavüz ettiler

Şehir ayakta! Sosyal medyadan kandırıp tecavüz ettiler
Epstein'ın özel uçağının içinde çekilmiş yeni bir video yayınlandı

Görüntü sapık milyarderin özel uçağından! Kafaları karıştıran detay
Hayrettin'in programına çağırdığı Ajdar'ın istediği rakam dudak uçuklattı

Hayrettin programına çağırdı, Ajdar'ın istediği rakam dudak uçuklattı