Haberler

Esenyurt'ta silecek tartışması kavgaya dönüştü: 19 yaşındaki çalışanı darp etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Esenyurt'ta bir şahıs, otomobilinin sileceğinin kaldırıldığını görünce girdiği mağazada 19 yaşındaki çalışanı darp etti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Esenyurt'ta bir şahıs, işletmenin önüne park ettiği otomobiline döndüğünde sileceğinin kaldırıldığını görünce öfkeyle, 19 yaşındaki mağaza çalışanı genci darp etti. Yaşanan olay güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün Esenyurt ilçesi Sultaniye Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, cadde üzerinde bulunan bir giyim mağazasının sahibi, işletmenin önüne park eden şahsın otomobilinin sileceğini kaldırdı. Ardından, aracının başına gelen şahıs, sileceğin kaldırıldığını görünce öfkelenerek işletmeye girdi ve o sırada kasada oturan 19 yaşındaki çalışanı darp etti. Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, öfkeyle mağazaya giren araç sahibi şahsın, 19 yaşındaki mağaza çalışanı genci darp ettiği anlar yer aldı. İşletme sahibinin olayın ardından şahıstan şikayetçi olduğu öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker partisinden istifa etti

CHP'li vekil partisinden istifa etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'ın Ankara programı netleşti! İşte ilk durağı

Erdoğan görüşmesi öncesi Trump'tan dikkat çeken ziyaret
4 yıl önce kuruyan Marmara Gölü'nün son hali mest etti

4 yıl önce kuruyan gölün son hali mest etti
Şara, Türk üniversitesinden 4 ismi vekil olarak atadı

Şara, Türk üniversitesinden 4 ismi vekil olarak atadı
Oyuncu Ece İrtem'in ölüm nedeniyle ilgili ön rapor çıktı

Oyuncu Ece İrtem'in ölüm nedeniyle ilgili ön rapor çıktı
Mezuniyet törenine damga vuran protesto! Öğrenciler rektöre sırtını döndü

Mezuniyete damga vuran protesto! Öğrenciler rektöre sırtını döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! İşsizlik Sigortası Fonu'nda oran yüzde 50'ye çıkarıldı

Erdoğan imzaladı! Oran yüzde 50'ye çıkarıldı
Uludağ'da yaz ortasında kutup manzarası! 'Çok ender rastlanabilecek bir doğa olayı'

Görüntü Uludağ'dan! "Çok ender rastlanabilecek bir doğa olayı"