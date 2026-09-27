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Esenyurt'ta servis şoförü görüntüler sonrası tutuklama talebiyle sevk edildi

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Esenyurt'ta trafik güvenliğini tehlikeye düşüren görüntüler sosyal medyada paylaşılınca soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan servis şoförü, silahla kasten yaralamaya teşebbüs ve ulaşım araçlarının hareketinin engellenmesi suçlarından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Esenyurt Haramidere Bağlantı Yolu Regnum Sitesi karşısında servis aracı ile motosiklet arasında yaşanan ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren hareketlerin yer aldığı görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine başlatılan soruşturma kapsamında servis şoförü M.O., tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Sabah saatlerinde meydana gelen olayda, servis aracının sürücüsü M.O. ile plakası henüz belirlenemeyen motosiklet arasında trafik güvenliğini tehlikeye düşüren hareketler yaşandı. Olayın bir sosyal medya hesabında paylaşılması üzerine polis merkezine telefonla ihbarda bulunuldu.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda servis şoförü M.O. hakkında "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma", "Silahla Kasten Yaralamaya Teşebbüs" ve "Ulaşım Araçlarının Hareketinin Engellenmesi, Alıkonulması" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Tutuklama talebiyle sevk edildi

Olayda adı geçen servis şoförü M.O. temin edilerek gözaltına alındı. M.O., 27 Eylül tarihinde mevcutlu olarak Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. M.O., "Silahla Kasten Yaralamaya Teşebbüs" ve "Ulaşım Araçlarının Hareketinin Engellenmesi, Alıkonulması" suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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