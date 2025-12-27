Esenyurt'taki servis minibüsü kazasında ölü sayısı 4'e yükseldi
Esenyurt'ta kontrolden çıkan bir servis minibüsünün şarampole yuvarlanması sonucu ölü sayısı 4'e çıkarken, 3'ü ağır 7 kişi yaralandı. Kazanın ardından ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
Esenyurt'ta saat 17.10 sıralarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis minibüsü şarampole yuvarlandı. Ekiplerin kazaya ilişkin çalışması sürerken kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 4'e yükseldiği öğrenildi. Öte yandan 3'ü ağır, 7 yaralının tedavileri ise sürüyor. - İSTANBUL
