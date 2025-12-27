İstanbul Valiliğinden Esenyurt'taki kazaya ilişkin açıklama: "2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı"

İstanbul Valiliği, Esenyurt'ta servis minibüsünün şarampole devrildiği kazada ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 1'i ağır 9 kişinin yaralandığını açıkladı.

İstanbul Valiliğinden Esenyurt'taki servis minibüsü kazasına ilişkin yapılan açıklamada, "27 Aralık 2025 Cumartesi günü saat 17.10 sıralarında Esenyurt ilçesi Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı üzerinde seyir halinde bulunan bir servis minibüsü yağıştan dolayı boş araziye devrilmiştir. Olayın hemen ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilmiştir. İlk belirlemelere göre olayda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 1'i ağır 9 kişi de yaralanmıştır. Yaralanan vatandaşlarımız, sağlık ekipleri tarafından bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL