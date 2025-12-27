Esenyurt'ta servis minibüsü şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 9 yaralı

Esenyurt'ta kontrolden çıkan servis minibüsünün şarampole yuvarlandığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Esenyurt'ta saat 17.10 sıralarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis minibüsü şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan 1'inin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL