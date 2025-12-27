Esenyurt'ta servis minibüsü şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 9 yaralı
Esenyurt'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden bir servis minibüsü şarampole yuvarlanarak iki kişinin ölümüne ve dokuz kişinin yaralanmasına neden oldu. Yaralılardan birinin durumu ağır.
Esenyurt'ta kontrolden çıkan servis minibüsünün şarampole yuvarlandığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Esenyurt'ta saat 17.10 sıralarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis minibüsü şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan 1'inin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa