Esenyurt'ta 4 kişinin öldüğü kazaya ilişkin konuşan vatandaş: "İlk defa böyle bir kaza oldu"

Esenyurt'ta kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan servis minibüsünde 4 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Kaza, minibüsün bayır aşağı gelirken freni patlaması nedeniyle meydana geldi.

Esenyurt'ta kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan servis minibüsü kazasına ilişkin konuşan vatandaş, "Pazar servisiydi. Yolcuları alıyorlardı, pazardan evlerine dağıtıyorlardı. Bayır aşağı gelirken freni patlamış. İlk defa böyle bir kaza oldu" dedi.

Esenyurt'ta saat 17.10 sıralarında bilinmeyen bir nedenle servis minibüsü şarampole yuvarlandı. 4 kişinin hayatını kaybettiği 3'ü ağır 7 kişinin ise yaralandığı kazaya ilişkin konuşan Ayşe Öztürk, "Ambulanslar, polisler hepsi bu tarafa gelince ben de bakmaya geldim. Yokuştan aşağı gelirken uçmuş. Servis şoförü tanıdıktı. Pazar servisiydi bu. Yolcuları alıyorlardı, pazardan evlerine dağıtıyorlardı. Bayır aşağı gelirken freni patlamış. İlk defa böyle bir kaza oldu" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
