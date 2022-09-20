Son dakika haberleri... Şakalaşırken arkadaşını öldürdü

Esenyurt'ta, 3 arkadaşı ile evde şakalaşırken, tabancanın ateş alması sonucu 16 yaşındaki Müslüm Kurşun, hayatını kaybetti. 3 şüphelinin vurulan arkadaşlarını dışarıda yaralanmış süsü vermek için olay sonrası apartman dışına çıkarttıklarını tespit edildi.

Olay, 18 Eylül gece saatlerinde Esenyurt Selahattin Eyyubi Mahallesinde bulunan bir apartmanın bodrum katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Müslüm Kurşun, arkadaşları Ramazan A., Divan Ç. ve Merdan Ç. ile beraber evde bulunan tabancayla şakalaşmaya başladı. Şakalaşma sırasında bir anda ateş alan tabancadan çıkan mermi, Kurşun'un kalbine isabet etti.

DIŞARIYA ÇIKARDILAR

Olay sonrası paniğe kapılan 3 arkadaş, yaralanan arkadaşlarını apartmanın dışına çıkardı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Kurşun, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kurşun kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, olay yerinde şüpheli hareketlerde bulunan 3 arkadaş ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olay yerinde çalışma başlatan polisler, Kurşun'un vurulduğu ruhsatsız tabancayı bodrum katındaki evde buldu. Gözaltına alınan 3 genç ise suçlarını itiraf ederek, silahın Divan Ç.'nin elinde olduğunu söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 3 şüpheliden Divan Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DURUMU AĞIRDI

Olayı anlatan apartman sakini Fatih Kaya, "Gece saatlerinde oldu. Biz uyuyorduk. 'Ambulans' diye sesler geldi. Biz de hemen aşağıya indik. Çocuk burada yatıyordu. Bize, 'Bu çocuk yukarıdan geldi' dediler. Biz o çocuğun zaten nasıl buraya geldiğini anlamadık. Üzerinde şort var, kimliği ve telefonu yok. Durumu ağırdı. Bu apartmanda aşağı katta oturan arkadaşları vardı" dedi.

(Erdal Can İçelli - Hakan Polat - İHA)