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Sağır ve dilsiz çocuğa işkence yapıp kameraya alan 3 şüpheli tutuklandı

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İstanbul Esenyurt'ta, internet kafede sıkıştırdıkları sağır ve dilsiz çocuğu işkence ederek, görüntülerini sosyal medyada paylaşan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde, Suriye uyruklu sağır ve dilsiz çocuğu internet kafede gören 2 şahıs, boş bir odaya götürdü.

KABLO İLE DÖVÜP, PENSE İLE KULAĞINI KESMEYE ÇALIŞTILAR

Akran zorbalığı yapan şahıslar önce kablo ile çocuğu dövdü, daha sonra pense ile kulağını kesmeye çalıştı. Dakikalarca süren işkenceyi de cep telefonu ile kayıt altına alan şahıslar videoyu çocuğun abisine gönderdi.

GÖRÜNTÜLER KAN DONDURDU

Sosyal medyaya düşen görüntüler kan dondurdu. Çocuğun abisini de tehdit eden şahıslar "şikayet edersen sana da böyle yaparız" diye mesaj gönderdi. Abi duruma sinirlenip durumu sosyal medyada paylaştı. Yayınlanan görüntüler infiale yol açtı. Görüntülerin sonunda ağır darbelere maruz kalan çocuğun ağzından ve burnundan kan geldiği görüldü.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Videoyu ihbar olarak değerlendiren Esenyurt Asayiş Ekipleri kısa bir sürede olaya karışan şahısları gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından emniyete sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen 3 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sağır ve dilsiz çocuğa işkence yapıp kameraya alan 3 şüpheli tutuklandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDAL CAN İÇELLİ - 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSelim AYDOĞAN:

Esenyurt itlaf edilsin yerine yeşil alan yapılsın

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Haber YorumlarıHasan Kenan Solmaz:

Bana kalsa cezaevinde o çocuğun ne yasadıysa aynısı yaşamaları lazım gerçek ceza böyle olmalı ki nasıl oluyormuş bilseler

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Haber Yorumlarıemre null:

sorun şu insanlarımız neyin doğru neyin yanlış olduğunu bilmiyor burda suclu aile Diyanet ve eğitim sistemidir Allah aşkına Din sayesinde kurulmuş kurtarılmış Bir ulkede haftada 1 saat Din dersi mi olur şehitlerimizin kemik sızlıyordur onlar Allahu ekber diyerek sehit oldular sen geliyorsun elin gavur dili İngilizce in saat sayısını Din dersinden fazla tutuyorsun asla etik değil doğru da değil sonra sen Diyanet neden her gun cammi hoparlerinden merhamet adalet insaf fakire yardim erdemli iyi insan olmanın onemiyle ilgili vaazler yayinlamiyorsun ki sokaktaki parktaki halkimiz Dinlesin iyice bilinclensin doğru ve yanlışı birbirinden ayırt edecek bilince sahip olsun ki cogu kişi camiiye gelemiyor işlerinde parkta kafede oturan ezandan once hoparlerinden yayınlayacağın ahlaki konulardaki bilgileri dinler bilinclenir bilincli toplum demek ahlakli toplum ahlakli toplum demek te huzurlu ve mutlu ir toplum demektir sorunların çözümü çok basit ama uygulamada kimse yok takmışlar bilime matematiğe ahlak bilimden matematikten önce gelir

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