Sağır ve dilsiz çocuğa işkence yapıp kameraya alan 3 şüpheli tutuklandı

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde, Suriye uyruklu sağır ve dilsiz çocuğu internet kafede gören 2 şahıs, boş bir odaya götürdü.

KABLO İLE DÖVÜP, PENSE İLE KULAĞINI KESMEYE ÇALIŞTILAR

Akran zorbalığı yapan şahıslar önce kablo ile çocuğu dövdü, daha sonra pense ile kulağını kesmeye çalıştı. Dakikalarca süren işkenceyi de cep telefonu ile kayıt altına alan şahıslar videoyu çocuğun abisine gönderdi.

GÖRÜNTÜLER KAN DONDURDU

Sosyal medyaya düşen görüntüler kan dondurdu. Çocuğun abisini de tehdit eden şahıslar "şikayet edersen sana da böyle yaparız" diye mesaj gönderdi. Abi duruma sinirlenip durumu sosyal medyada paylaştı. Yayınlanan görüntüler infiale yol açtı. Görüntülerin sonunda ağır darbelere maruz kalan çocuğun ağzından ve burnundan kan geldiği görüldü.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Videoyu ihbar olarak değerlendiren Esenyurt Asayiş Ekipleri kısa bir sürede olaya karışan şahısları gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından emniyete sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen 3 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.