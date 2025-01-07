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Sağır ve dilsiz çocuğa işkence! Önce dövdüler sonra kulağını kesmeye çalıştılar

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Esenyurt'ta 14 ve 17 yaşlarında 2 kişi, bir çocuğu internet kafede sıkıştırarak darp etti. Kan donduran görüntüleri de kameraya alıp çocuğun abisine yollayan şahıslar "şikayetçi olursan sana da böyle yaparız" dedi.

Geçtiğimiz hafta Esenyurt Selahattin Eyyübi mahallesinde meydana gelen olayda Suriye uyruklu sağır ve dilsiz çocuğu internet kafede gören 2 şahıs, boş bir odaya götürdü.

KULAĞINI KESMEYE ÇALIŞTILAR

Akran zorbalığı yapan şahıslar önce kablo ile çocuğu dövdü, daha sonra pense ile kulağını kesmeye çalıştı. Dakikalarca süren işkenceyi de cep telefonu ile kayıt altına alan şahıslar videoyu çocuğun abisine gönderdi.

GÖRÜNTÜLER KAN DONDURDU

Çocuğun abisini de tehdit eden şahıslar "şikayet ederken sana da böyle yaparız" diye mesaj gönderdi. Abi duruma sinirlenip durumu sosyal medyada paylaştı. Yayınlanan görüntüler infiale yol açtı. Görüntülerin sonunda ağır darbelere maruz kalan çocuğun ağzından ve burnundan kan geldiği görüldü.

GÖZALTINA ALINDILAR

Videoyu ihbar olarak değerlendiren Esenyurt Asayiş Ekipleri kısa bir sürede olaya karışan şahısları gözaltına aldı. İfadeleri alınan şahıslar adliyeye sevk edildi.

Sağır ve dilsiz çocuğa işkence! Önce dövdüler sonra kulağını kesmeye çalıştılar
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDAL CAN İÇELLİ - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMuharrem Güreli:

Hergun mülteciler özellikle suriyeliler dunya kadar suç işliyor haber yapamıyorsunuz akp kollarını icinmi

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