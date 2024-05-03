Polis baskınından kaçan şüpheli 18. kattan atladı

Esenyurt'ta lüks bir rezidansa polis baskını olduğunu öğrenen yabancı uyruklu şahıs, binanın 18. katından 17. katın balkonuna indi. Daire sakini kadın, evine girmesini kabul etmeyip tekrar inmesini isteyince iki kat aşağı daha inen adamın o anları cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

18. KATTAN BİR ALT KATA ATLADI

Dün akşam saatlerinde Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'ndeki lüks sitedeki rezidansa iddiaya göre polis ekipleri operasyon düzenledi. Operasyon sırasında yabancı uyruklu bir şahıs, kaçmak için 18. katın balkonundan alt kattaki evin balkonuna atladı.

KOMŞUSU KABUL ETMEYİNCE 2 KAT DAHA ATLADI

17. katta yaşayan kadın, adamı gördüğünde büyük bir şok yaşarken balkon kapısını açmayarak tekrar inmesini istedi. Bunun üzerine şahıs, iki kat daha aşağı inerek kaçtı. Yaşanan ilginç anlar ise kadının cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.