Esenyurt'ta obruk oluştu, araç içinde kayboldu

Güncelleme:
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde boş bir arsada oluşan obruk, park halindeki bir aracı tamamen yuttu. Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Araç sahibi olaydan dolayı üzülmediğini, aksine sevindiğini ifade etti.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde boş arsada oluşan obruğa park halindeki araç düştü. Aracın düştüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Esenyurt Battalgazi Mahallesi'ndeki boş arsada yaşandı. Sabaha karşı oluşmaya başlayan obruk, saatler içinde yaklaşık 3 metre derinliğe ulaştı. Üstünde bulunan bir araç ise oluşan çukura düşerek tamamen içine girdi. Çevredekilerin durumu yetkililere bildirmesi üzerine polis ve İSKİ ekipleri olay yerine sevk edildi. Bölgede geniş güvenlik önlemi alındı. Oluşan obruğun derinleşmeye devam ettiği öğrenilirken aracın çukura düştüğü anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

"Hiç üzülmedim hatta sevindim"

Yaşanan olay hakkında konuşan araç sahibi Cevdet Tuğrahan, "Bu arabadan çekmediğim kalmadı. Her gün arabama vuruyorlar. Arabamı böyle görünce hiç üzülmedim, hatta sevindim. İlk gördüğümde ise kurtulduğumu düşündüm" dedi. - İSTANBUL

