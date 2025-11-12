Esenyurt'ta Motosikletliye Araç Çarptı, Kaza Anları Kask Kamerasında

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde seyir halindeki bir motosikletliye kavşaktan dönen araç çarptı. Yaşanan o kaza anları ise saniye saniye kask kamerasına yansıdı.

Olay, dün Esenyurt ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. Seyir halindeki bir motosikletliye kavşaktan dönen araç çarptı. Kazanın etkisiyle yere düşerek sürüklenen motosikletli acı içerisinde kıvranırken, çevredeki vatandaşlar koşarak yardıma geldi. Yaşanan o kaza anları ise motosikletlinin kask kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL