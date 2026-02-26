Haberler

Esenyurt E-5'te otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Güncelleme:
İstanbul Esenyurt'ta E-5 yan yolda meydana gelen kazada, otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Olayda bir kişi de yaralandı. Kazanın ardından trafik durdu ve yol açıldı.

İstanbul Esenyurt E-5 yan yolda otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Esenyurt Haramidere E-5 karayolu yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Avcılar'dan Beylikdüzü istikameti giden 34 ZU 1470 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önce motosiklete ardından bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Gökmen Değirmenci, yaklaşık 20 metre savrularak ağır yaralandı.

İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Değirmenci'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayda yaralanan otomobil sürücüsü hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Değirmenci'nin cenazesi ise morga kaldırıldı. Kaza nedeniyle yan yolda trafik bir süre durdu. Araçların kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
