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Yol tartışmasında ortalık karıştı! Kuryeyi sokak ortasında bıçakladılar

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İstanbul'da motokurye ile yol tartışması yapan şahıslar, kuryeyi cadde ortasında darp etti. Kavga sırasında kurye bıçaklanırken o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

İstanbul'da trafikteki sürücülerin yol anlaşmazlığında ortalık bir anda karıştı. Araç sürücüsü ve beraberindekiler, tartıştıkları motokuryeyi önce dövdü sonra da bıçakladı. Yaralanan motokurye ambulansla hastaneye kaldırıldı.

TARTIŞTIKLARI KURYEYE SALDIRDILAR

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Hacı Bayram Veli Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde seyir halindeki araç sürücüsü ile motokurye arasında yol tartışması çıktı. Tartışma giderek büyürken iki taraf da durarak araçlarından indi. Sürücü ve yanındaki kişiler kuryeyi aralarına alarak darp etmeye başladı.

ÖNCE DÖVÜP SONRA BIÇAKLADILAR

Aralarından bir kişi ise elindeki bıçakla motokuryeyi yaraladı. İhbar üzerine sokağa polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralanan kurye ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı. Kavga anları, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

"MOTOKURYEYİ 5-6 KİŞİ DÖVMÜŞLER"

Olayla ilgili konuşan esnaf Sadık Doğan, "İçeride çalışıyorduk. Motosiklet ile bir kamyonet birbirlerine laf atarak ilerlediler ve durdular. Yol kavgası sebebiyle birbirlerine girmişlerdi. Biz de ayırmaya gittik. Ben kavga edenlerden birisini aldım ve buraya getirdim. Motokurye yaralandı. 5-6 kişi dövmüşler. Ardından polis ve ambulans geldi. Yaralı ambulansla götürüldü. Bıçaklı bir olaydı" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Cep Telefonu Esenyurt İstanbul Kavga 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Timur Akbaba:

Ben Türküm ama bizim bu millet erkek gibi kavga etmeyi nezaman ögrenecek. Her kavgada bicaklanma olayi var. Artik bu bicak tasiyanlar en az 5 yil eger bide birini yaraladiysa en az 10 yil hapis yemesi lazim.

17
0
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FB:

Niye olan hep kuryelere oluyor

8
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Serkan GÜNGÖREN:

ESENYURT YIKILIP ORMANLIK ALANA ÇEVRİLSİN

2
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