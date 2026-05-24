Esenyurt'ta motokurye İETT otobüsüne çarptı

İstanbul Esenyurt'ta seyir halindeki motokurye bir anlık dikkatsizlik sonucu, arkasından gittiği İETT otobüsüne çarptı. Motosikletlinin yaralandığı kaza, bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Esenyurt Firuzköy Bulvarı'nda dün öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki motokurye bir anlık dikkatsizlik sonucu, arkasından ilerlediği İETT otobüsüne çarparak aracın altında kaldı. Kazayı görenler itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otobüsün altında kalan motosikletliyi çıkarmak için çalışma başlattı. Bu sırada bir yakını ise yaralı motosikletliyi sakinleştirmeye çalıştı. Yaralı motosikletli çıkarılarak, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde seyir halindeki motosikletlinin, İETT otobüsüne çarptığı görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı