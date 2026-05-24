Haberler

Esenyurt'ta motokurye İETT otobüsüne çarptı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Esenyurt'ta dikkatsizlik sonucu motokurye, önünde seyreden İETT otobüsüne çarparak aracın altında kaldı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırılırken kaza anı kameraya yansıdı.

İstanbul Esenyurt'ta seyir halindeki motokurye bir anlık dikkatsizlik sonucu, arkasından gittiği İETT otobüsüne çarptı. Motosikletlinin yaralandığı kaza, bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Esenyurt Firuzköy Bulvarı'nda dün öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki motokurye bir anlık dikkatsizlik sonucu, arkasından ilerlediği İETT otobüsüne çarparak aracın altında kaldı. Kazayı görenler itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otobüsün altında kalan motosikletliyi çıkarmak için çalışma başlattı. Bu sırada bir yakını ise yaralı motosikletliyi sakinleştirmeye çalıştı. Yaralı motosikletli çıkarılarak, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde seyir halindeki motosikletlinin, İETT otobüsüne çarptığı görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP Genel Merkezi'nde arbede! Onlarca polis içeri girdi

CHP Genel Merkezi'nde arbede! Onlarca polis içeri girdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kombi bakımı için gittiği evde kabusu yaşadı: Tartışma sonrası darbedildi

Kombi bakımı için gitti kabusu yaşadı: Pompalıyla saldırıya uğradı
Sadettin Saran 3 ismin istifasını istedi

Üçünün de istifasını istedi: Derhal edin
Bilgi Üniversitesi'nde polis müdahalesi! Gözaltılar ve yaralılar var

Bilgi Üniversitesi'nde polis müdahalesi! Gözaltılar ve yaralılar var
Mahmut Tanal hüngür hüngür ağladı: AKP’yi yine kurtardın Kemal Bey

Hüngür hüngür ağladı: AKP’yi yine kurtardın Kemal Bey
Süper Lig'e yükselen son takım belli oluyor

Tarihi gün! Bu akşam ortalık yanacak
Çağatay Ulusoy'dan veda mesajı! Gerçek çok başka çıktı

Ünlü oyuncudan veda mesajı! Gerçek çok başka çıktı
Demir kapıdan atlayan CHP'li vekil, Kılıçdaroğlu destekçilerine demediğini bırakmadı

Demir kapıdan atlayıp saydırdı: Erdoğan'ı koltukta tutmak için...