Esenyurt'ta lüks sitede camdan düşen genç kızın ölümüyle ilgili 2 tutuklama - Haberler

Esenyurt'ta lüks sitede camdan düşen genç kızın ölümüyle ilgili 2 tutuklama

İSTANBUL - Esenyurt'ta lüks bir sitedeki dairenin camından düşerek hayatını kaybeden genç kızın olayıyla ilgili adliyeye sevk edilen 3 kişiden 2'si tutuklanırken, 1'i ise serbest bırakıldı.

Esenyurt Piri Reis Mahallesi'ndeki lüks sitede yaşanan olayda, günübirlik kiralık dairesine 2'si kadın toplam 4 kişi eğlenmeye gitmiş, o sırada alkol aldıkları iddia edilen 4 kişilik gruptan Rabia Yaman henüz bilinmeyen bir şekilde camdan düşerek hayatını kaybetmişti. Siteye gelen polis ekipleri olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına alarak emniyete götürmüştü. Polis merkezinde yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişiden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 kişi ise serbest bırakıldı.