Esenyurt'ta lüks sitede camdan düşen genç kızın ölümüyle ilgili 2 tutuklama - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Esenyurt'ta lüks sitede camdan düşen genç kızın ölümüyle ilgili 2 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Esenyurt'ta lüks sitede camdan düşen genç kızın ölümüyle ilgili 2 tutuklama Esenyurt'ta lüks bir sitedeki dairenin camından düşerek hayatını kaybeden genç kızın olayıyla ilgili adliyeye sevk edilen 3 kişiden 2'si tutuklanırken, 1'i ise serbest bırakıldı.

Esenyurt'ta lüks sitede camdan düşen genç kızın ölümüyle ilgili 2 tutuklama

İSTANBUL - Esenyurt'ta lüks bir sitedeki dairenin camından düşerek hayatını kaybeden genç kızın olayıyla ilgili adliyeye sevk edilen 3 kişiden 2'si tutuklanırken, 1'i ise serbest bırakıldı.

Esenyurt Piri Reis Mahallesi'ndeki lüks sitede yaşanan olayda, günübirlik kiralık dairesine 2'si kadın toplam 4 kişi eğlenmeye gitmiş, o sırada alkol aldıkları iddia edilen 4 kişilik gruptan Rabia Yaman henüz bilinmeyen bir şekilde camdan düşerek hayatını kaybetmişti. Siteye gelen polis ekipleri olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına alarak emniyete götürmüştü. Polis merkezinde yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişiden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 kişi ise serbest bırakıldı.

İhlas Haber Ajansı / Sadık Kahraman - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title