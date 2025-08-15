Esenyurt'ta Komşular Arasında Kavga Sokaklara Taştı

Esenyurt'ta Komşular Arasında Kavga Sokaklara Taştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde komşular arasında çıkan kavga, hakaretlerle sokağa taşındı. Taraflar karakola giderek birbirlerinden şikayetçi oldu.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, komşular arasında çıkan kavga sokağa taştı. Taraflar birbirlerinin hakkında şikayetçi olurken, hakaretlerin havada uçuştuğu o anlar ve sokakta yaşanan hareketlilik cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta bulunan apartman sakinleri arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Taraflar daha sonra birbirleri hakkında karakola giderek şikayette bulundu. Bunun üzerine taraflar arasında yaşanan gerginlik sokağa taştı. Hakaretlerin havada uçuştuğu o anlar sokak üzerinde yaşanan hareketlilik cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Evde bakım yardımı hesaplara yatırıldı

530 bin kişinin beklediği ödeme hesaplara yatırıldı! Zam da yansıtıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısı rozet takma törenine damga vurdu

Erdoğan uyardı! Çiçeği burnunda AK Partili başkanın zor anları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.