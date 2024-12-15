Esenyurt'ta 16 yaşındaki çocuk 81 yaşındaki adamı döverek öldürdü

İstanbul'un Esenyurt ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Çelebi Mehmet Caddesi üzerinde bulunan bir parkta 7 Aralık'ta vahşet yaşandı.

16 YAŞINDAKİ ÇOCUK YAŞLI ADAMI PARKTA DARBETTİ

16 yaşında basketbolcu E.T, kız arkadaşına laf attığını öne sürdüğü 81 yaşındaki Mustafa Ergene'yle tartışmaya başladı. Bir süre sonra 16 yaşındaki çocuk yaşlı adama yumruklarla saldırdı. Yere yığılan Ergeneyi darbeden E.T, daha sonra olay yerinden kaçtı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalede bulunduğu Ergene'yi ambulansla hastaneye kaldırırken polis ekipleri ise çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Ergene, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

BİR GÜN ÖNCE DE TARTIŞMIŞLAR

Ergene'nin oğlu, polis ekiplerine verdiği ifadesinde, ikili arasında olaydan bir gün önce yine tartışma yaşandığını, ancak polise bir müracaatta bulunulmadığını belirtti.

SAVCILIĞA TESLİM OLDU

Polis ekiplerinin çalışması devam ederken 12 Aralık'ta E.T savcılığa giderek teslim oldu. Savcılıktaki işlemleri tamamlanan E.T., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan, dehşet anları güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.